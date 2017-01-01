Öğrenciler yolda buldukları parayı sahibine ulaştırdı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde yolda 20 bin lira bulan 3 lise öğrencisi, polis aracılığıyla parayı sahibine ulaştırdı.

Zile Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yahya Zengin ve Mehmet Emin Zengin ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eminhan Coşkun, Altınevler Camisi önündeki yolda pakete sarılı halde 200 liralık deste halinde 20 bin lira buldu.

Öğrencilerin durumu anlattığı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Sait Şahin, öğrencilerle emniyete giderek parayı teslim etti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada paranın Çölbeyi Ömrüuzun'a ait olduğu belirledi. Polis, emniyete çağırdığı Ömrüuzun'a parayı teslim etti.

Çocuklara 200'er lira veren ve teşekkür eden Ömrüuzun, "Sizleri yetiştiren öğretmenlerden ve ailelerinizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali̇ de davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.