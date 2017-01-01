Hakkari'deki uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari’de "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cudi B. ve Ömer B.'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Polis ekipleri 15 Mayıs'ta Depin kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 265,2 gram eroin ve 1,7 gram metamfetamin ele geçirmiş, Cudi B. ve Ömer B'yi gözaltına almıştı