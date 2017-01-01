Sakaryaspor'dan FETÖ şüphelisi teknik direktöre tepki

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski teknik direktör Şaban Yıldırım'ı, Sakaryaspor'u başarısızlığa uğratmakla suçladı.

Gürses, Adapazarı ilçesinde bir otelde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, futbolculardan Talha Mayhoş ve Fikret Topaloğlu ile Spor Toto 3. Lig'de şampiyon olmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Gürses burada yaptığı açıklamada, daha önce de görev yaptığı Sakaryaspor'u 2011'de 1. Lig'e çıkardıklarını anımsattı.

Söz konusu dönemde dokuz hafta sonra görevi bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Gürses, şöyle devam etti:

"Bu takımın burada olmasının en büyük müsebbibinin dün tutuklanan şahıs olduğunu sizlere izah etmek istiyorum. İlk maçtan itibaren hatta şampiyon olduktan sonra pirim konusunda futbolcularla yönetimi karşı karşıya getirdi. İlk maçtan itibaren yönetimi eleştirmeye başladı. Her maçtan her mağlubiyetten sonra hiç futbol konuşmadı. Mikrofonların karşısına geçti yönetimin değişmesini istedi, kaldı ki o yönetim kayyumla gelen bir yönetimdi. O başarı o imkansızlıklarla elde edildi. Yönetimimize çeşitli kumpaslar kuruldu ve dokuzuncu haftadan sonra bıraktık. Sakaryaspor da o günden sonra düşüşe geçti."

"Sakaryaspor'un bu hale gelmesinin tek müsebbibi bana göre Şaban Yıldırım'dır." iddiasında bulunan Gürses, "Ben hakkımı helal etmiyorum. Taraftarlarımın hakkını helal etmiyorum. Sakaryaspor'u buraya düşürdün." ifadelerini kullandı.

Gürses, son maçlarında 37 bin 110 seyircinin karşılaşmayı izlediğini, büyük kulüplerin bile deplasmana bu kadar seyirciyi taşıyamadığını kaydetti.

Süper Lig'de bazı takımların seyircilerinin çok az olduğunun altını çizen Gürses, bu ligde Sakaryaspor, Adana Demirspor, Altay gibi futbolu seven insanların taraftarı olduğu kulüplerin yer alması gerektiğini savundu. Futbolun taraftarla güzel olduğunu vurgulayan Gürses, Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür etti.

Öncelikli hedeflerinin TFF 1. Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Gürses, "Durmak yok yola devam. Zeki başkan ve taraftarlarımız arkamızda olduğu sürece bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizim de sevdamız Sakaryaspor. Herkes hata yapabilir. Biz de hata yaptık. Bu sezon yaptığımız en büyük hata teknik heyet tercihinde yaptık. Bunu kabul ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki sonuç değerli. İnsanız hata yapabiliriz, yanlış karar verebiliriz ama o hatadan dönecek erdeme de sahibiz." diye konuştu.





- Toçoğlu: "Bu lige alışmadan hemen bir üst lige çıkmamız lazım"





Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise hiçbir başarının tesadüf olmadığını, başarı hikayesinde futbolcuların rolünün büyük olduğunu, yönetimin de Sakaryaspor'un kurumsallaşması adına ciddi adımlar attığını ifade etti.

Sakaryaspor'un şampiyonluğunun seyirci ve kamuoyunun ilgisinden de anlaşılacağı gibi sıradan bir şampiyonluk olmadığına dikkati çeken Toçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Efsane olmuş, geçmişinde çok büyük başarılara imza atmış bir takımın 3. Lig'de debelenip durması hepimizi yaralayan bir durumdu. Ama belli aşamalardan geçtikten sonra başarı geldi. Başkanımıza ve yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. 30 bini aşkın seyirci Olimpiyat Stadı'na geldi. Taraftar Kent Meydanı'nı doldurdu. Dolayısıyla yapılan işin ne kadar düzgün ve doğru olduğunu gördük. Seyircimiz bu işi vurmadan, kırmadan, dökmeden de yapılabileceğini gösterdi. Bizim, bu ligde kalma gibi bir niyetimiz yok. Şartlar ne olursa olsun bu lige alışmadan hemen bir üst lige çıkmamız lazım. Bu iş için Büyükşehir olarak maddi manevi elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Basketbolda da iddialı olduklarına değinen Zeki Toçoğlu, "Basketbolda da cumartesi günü Eskişehirspor'la maçımız var. Eğer o maçı da alırsak büyük ölçüde yolu tamamlamış olacağız. Bu da şehrimize ayrı bir değer katacak. Gelecek yıl eğer Süper Lig'e çıkarsak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Anadolu Efes gibi takımlar buraya gelecek. Hem Sakaryaspor hem de basketbol takımımız şehrin marka değerine de katkı sağlamış olacak. Onun için el birliğiyle ara vermeden önümüze bakacağız." değerlendirmesini yaptı.