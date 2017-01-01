Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Gülay:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, okullardan sektörlerin arzuladığı nitelikli iş gücünü sağlamak istediklerini bildirdi.

Gülay, Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatlarıyla kente geldiklerini söyledi.

Toplantı sayesinde sektör temsilcileriyle bir araya gelme imkanı bulduklarını ifade eden Gülay, Gaziantep'in üreten ve istihdam sağlayan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu yüzden mesleki eğitimi ve nitelikli iş gücü sağlama anlamında verilen teşvikleri kent dinamiklerine aktarmak istediklerini anlatan Gülay, sağlıklı bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu alandaki okulları önemsediklerine dikkati çeken Gülay, "Okullarımızdan sektörlerin arzuladığı nitelikli iş gücünü sağlamak istiyoruz. Ben bir genel müdür olarak, anadolu lisesinden bir mühendis değil de anadolu teknik ve anadolu meslek liselerinden mühendisler yetişsin istiyorum. Kendi alanlarında üst öğrenimlerini bitirerek mezunlar verelim istiyoruz. O zaman israfa yönelik bir şey yapmamış oluruz. Orta öğrenim ve lisans eğitimini aynı alanda birleştirildiğinde o zaman bizler daha iyi ekip yetiştirmiş ve ar-ge'ler geliştirmiş oluruz." dedi.

Sadece belirli bir alanda uzmanlaşmış meslek liselerini kapsayan "butik okul" projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Gülay, bu anlamda Gaziantep sanayicisinden de fiziki mekan anlamında destek beklediklerini vurguladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ise mesleki eğitim liselerinin OSB'ler içerisinde olmasıyla bazı işlerin daha kolay koordine edilebildiğini söyledi.

Bu konuda her iki bakanlığın da önemli desteklerinin bulunduğuna işaret eden Ünal, iş dünyasına teşviklerden yararlanarak gençleri desteklemelerini önerdi.



