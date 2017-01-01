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FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" iddianamesi (2)

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:52

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kullandığı kurum bilgisayarlarında 20'li IP adreslerine sahip bilgisayarlara/sunuculara bağlantılar/erişimler yapıldığı ve 20'li IP adreslerine sahip bilgisayarlarda/sunucularda gizlilik dereceli projelere ait bağlantılar olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ve Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 76 sayfalık iddianamede, örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması içerisinde yer alan şüphelilerle ilgili genel değerlendirmeye yer verilerek, FETÖ/PDY'nin 1990'lı yıllarda başlayan TÜBİTAK yapılanmasının 2010 yılındaki TÜBİTAK çalışanlarına yönelik casusluk davasıyla kurumdaki örgütsel faaliyetlerine hız kazandırdığı belirtildi.

İddianamede, kurum içindeki örgüt üyelerinin 2010 yılından sonra halen firari olan dönemin TÜBİTAK BİLGEM Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olan Hasan Palaz'ın atama onaylarını yaparak iş sözleşmelerini imzaladığı ifade edilerek, bu dönemde kurum içinde kadrolaşmalarını tamamlayan FETÖ/PDY mensuplarının tüm önemli birim ve projelerde görev aldıkları vurgulandı.

Örgütün öncelikle mensubu olmayan personelin kurumla ilişiğini kestiği ya da pasifize ettiği ve akabinde kendi elemanlarını kurumun kritik birimlerine yerleştirerek Türkiye'nin milli çıkarlarına hizmet eden milli işletim sistemi PARDUS gibi her türlü projeyi sonlandırdığı, sistemin gelişmesinde büyük bir zaman kaybının meydana geldiği anlatılan iddianamede, kumpas davalarındaki hakim-savcı-polis-bilirkişi yapısında; bilirkişi rolünü üstlenerek örgütün istediği yönde bilirkişi raporları düzenlediği, örgüt mensubu kamu görevlilerinin ele geçirdiği Kozmik Oda verileri gibi milli ve gizli dijital materyalleri inceleyerek kopyalarını çıkartıp örgüt mensuplarına temin ettiği anlatıldı.

TSK ve MİT'e milli projeler yaparak örgütün tüm kurumlara sızmalarını sağladığı, bu projeler karşılığında aldıkları paralar ile örgüte kaynak aktardıkları belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği bu dönem içerisinde, çok sayıda milli ve gizli projenin şüphelilerin de görevli olduğu ekipler tarafından gerçekleştirildiği, bu kapsamda çok sayıda kamu, MİT ve TSK projelerinin şüpheliler tarafından yapıldığı tespit edilmiştir." denildi.


- TÜBİTAK'ın gizlilik dereceli projelerine ABD'den erişim

İddianamede, yapılan teknik inceleme kapsamında şüphelilerin kullandığı kurum bilgisayarlarında 20'li IP adreslerine sahip bilgisayarlara/sunuculara bağlantılar/erişimler yapıldığı ve 20'li IP adreslerine sahip bilgisayarlarda/sunucularda gizlilik dereceli projelere ait bağlantılar olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"TÜBİTAK BİLGEM Bilgi Sistemleri yöneticilerinden ve ilgili idari amirlerden alınan bilgilere göre 20 ile başlayan herhangi bir IP adresi kurum iç ağlarında prensip olarak kullanılmamaktadır. Bu kapsamda şüphelilerin eriştiği ve üzerinde gizlilik dereceli projelere ait bağlantıların olduğu 20'li IP adreslerine ait makinelerin fiziksel olarak nerede konumlandığı kurum içerisinde araştırmalarda tespit edilememiştir. Bu IP'ye sahip makinelerin kurum dışında olma olasılığı da bulunduğundan BTK üzerinden yapılan sorgulamada 20'li IP'ye ait bilgisayarların/sunucuların; Falls Church/Amerika Birleşik Devletleri'nde konumlandığı bilgisine ulaşılmıştır."

İddianamede, TÜBİTAK'ta görev yapan şüphelilerin kurum dışında öğretmen olan ve üst yönetici konumunda bulunan örgüt mensupları Özcan Okçuoğlu ve Mehmet Öğüdücü ile hiyerarşik ilişki içerisinde oldukları bildirilerek, "FETÖ/PDY örgüt grup yöneticileri Cafer Gürpınar, Abdullah Usta, Hasan Basri Özüdoğru, Şenol Şenyurt'un TÜBİTAK’ta çalışmakta olan örgüt mensupları ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri kendilerinden sorumlu olan üst yönetici gruptaki FETÖ/PDY mensuplarına aktardıkları, örgüt mensuplarının görüşmelerini, sohbet toplantıları adı altında ve mutat vasıtalar dışında COVER ME, WİCKR ME, BYLOCK, EAGLE gibi şifreli gizli programlar üzerinden gerçekleştirdikleri, şüphelilerin birbirleriyle ve FETÖ/PDY tepe yönetimiyle irtibatlarının bulunduğu HTS kayıtlarıyla belirlenmiştir." bilgilerine yer verildi.

(Sürecek)


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