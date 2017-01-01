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Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:51

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, örgütün "evlerden sorumlu ablası" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Sema Kahveci ve avukatı katıldı.

Tanık N.E, FETÖ hakkındaki soruşturması kapsamında polise verdiği ifadede, örgüte bağlı evlerde ablalık yapan ve sohbet toplantıları düzenleyen "Sema" ismindeki kişinin, Sema Kahveci olmadığını söyledi.

Tanık N.E, sanık Sema Kahveci'yi tanımadığını ve örgütle ilgili herhangi bir faaliyette bulunurken görmediğini belirtti.

Diğer tanık M.Ş.C ise evinde yaklaşık 4 yıl boyunca kiracı olarak kalan sanık Kahveci'nin, bugüne kadar FETÖ ile ilgili bir eylemini ve faaliyetini görmediğini, sohbet toplantıları düzenlediğine şahit olmadığını dile getirdi.

Kahveci de savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ablalık yapmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık, eşinin doktor olduğunu ve tutuklu bulunduğunu, 3 çocuğunun olduğunu belirterek, "Çocuklarım mağdur durumda. Onlara bakacak kimse yok. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Şüpheli sıfatındaki tanıkların ifadelerinin doğru olmadığını kaydeden sanık avukatı, "Müvekkilim ByLock kullanmamıştır. Çalıştığı kurumdan yatan maaş dışında Ban Asya'ya para yatırmamıştı. Çalıştığı örgüte bağlı okuldan atılmıştır. Fakir çocuklara yemek götürmek veya yardım etmek suç olarak kabul edilemez. Uzun süre tutuklu olan ve çocukları sahipsiz kalan müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın her ne kadar FETÖ/PDY "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek" suçundan TCK'nın 314/1 maddesine göre cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmışsa da tanık ifadeleri ve dosyadaki deliller dikkate alındığında, sanığın TCK 314/2 maddesi ile 3713 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince cezalandırılmasına, tutuklanma tarihi gözetilerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Sema Kahveci'nin, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

İddianamede, örgütün "evlerden sorumlu ablası" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Sema Kahveci'nin, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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