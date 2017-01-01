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2. Erzurum Bursa Günleri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:51
2. Erzurum Bursa Günleri

BURSA (AA) - Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından "Palandöken-Uludağ Buluşması" sloganıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Bursa Erzurum Günleri" törenle başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) törene, eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğlulları, iki ilin bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ala, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir araya gelmenin önemini vurguladı.

Ala, "Palandöken ile Uludağ'ın bir araya gelmesi daha anlamlı. Bu iki şehrin tarihteki önemini anlatmaya asırlar yetmez. İnsanlık tarihi de dünyanın geleceği de bu iki şehir dikkate alınmadan yazılamaz. Ayrıca iki kentimize 15 Temmuz ve referandum sürecindeki duruşu için minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Azizoğlu da Erzurum'da iş yapmak için başvuran bütün yatırımcılara organize sanayide arsa tahsis ettiklerini belirterek, "Silah sanayinden cam sanayisine, mobilyasına kadar bu büyük yatırımlar sayesinde ilimiz sadece Doğu Anadolu'nun değil, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'ın da sanayi merkezi olacaktır." dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise kentte 400-450 bin civarında Erzurumlu yaşadığını, bunun birbirine çok uzak iki şehrin arasındaki gönül köprüsünün ne kadar candan olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türk milletinin değer yargılarına çok önem verdiğini aktardı. Sekmen, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki bir milletin inanç ve gelenek ile görenekleri, o milletin en kıymetli varlıklarıdır. Ne kadar bu varlıkları yaşatabilirlerse o milleti yıkmak, parçalamak kolay olmaz. Bizim insanımız nereye giderse gitsin orada birlik ve beraberliği sağlamış, vakıf, dernek kurarak geleneklerini sürdürmüştür."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Bursa'nın tüm ülke coğrafyasından göç aldığını vurgulayarak, dünyanın en güzel ülkesinde ve şehirlerinde yaşadıkları için şükretmeleri gerektiğini, bunun için ecdadı rahmetle andıklarını anlattı.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömeroğlulları ise Bursa'daki Erzurumluların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

TÜİK'in raporlarına göre her yıl Bursa'ya 9 bin civarında Erzurumlunun katıldığını belirten Ömeroğulları, "Bu sayı Erzurum'da bir ilçe nüfusu kadar. Belki göç verirken bir taraftan üzüntü içindeyiz ama bir taraftan da gurur verici şeyler yaşıyoruz. Erzurumlular, göç verdiği bölgeye de güç veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, katılımcılar stantları gezerek Erzurum ve Bursa'ya has yiyeceklerden tattı. Erzurum ve Bursa'nın halk oyunlarından örnekler sunuldu.

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