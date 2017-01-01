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BURSA (AA) - 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 22-26 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek sempozyum, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde başlayacak.

Sempozyum süresince Türkiye'de 2016 yılında bakanlığın izniyle Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak. 350'nin üzerinde yerli, 100'den fazla yabancı bilim insanı ve çok sayıda öğrenci tarafından izlenmesi beklenen sempozyum kapsamında, geçen yılki toplantıda sunulan bildirilerden oluşan 6 ciltlik kitaplar da bakanlık tarafından ücretsiz olarak bildiri sahiplerine dağıtılacak.

Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada ve Polonya'dan bilim insanlarının katılacağı sempozyumda yapılacak Kazı Sonuçları Toplantısı, Araştırma Sonuçları Toplantısı ve Arkeometri Sonuçları Toplantısında yaklaşık 340 bildiri sunulması bekleniyor.

Sempozyum süresince Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi, şirket ve sivil toplum kuruluşları tarafından kitap ve tanıtım standı açılacak.