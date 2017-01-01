Zonguldak'ta, "Huzurlu Sokaklar" operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar" kapsamında il genelinde operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve huzurun devamının sağlanması için "Huzurlu Sokaklar" operasyonu kapsamında il genelinde 54 ekip, 300 polisin yanı sıra İl Göç ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla kapsamlı bir uygulama yapıldı.

Uygulamaya Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekipler destek verdi.

Ekiplerce, ana ve ara caddelerin yanı sıra metruk yapılar, kavşaklarda ve yol kenarlarında dilencilik yapanların yanı sıra engellilerin isimlerini kullanarak hediyelik eşya satanlar kontrol edildi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulama kapsamında il genelinde yapılan uygulamada, bin 800 kişinin incelendiği, 3 aranan şahsın gözaltına alındığı, 1 kayıp çocuğun bulunduğu ve 6 bin 500 lira trafik cezası uygulandığı bildirildi.