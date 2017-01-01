Konya'da kamyonla iş makinesi çarpıştı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyon ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet G. idaresindeki 07 LFT 25 plakalı kamyon, Seydişehir-Konya karayolunun 33. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Abdulkerim Korkut'un (46) kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi devrildi.
Kazada, iş makinesinde bulunan Mehmet Can (52) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan iş makinesi sürücüsü Korkut (46), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Mehmet G. gözaltına alındı.