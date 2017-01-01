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"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali"

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:10
"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali"

BURSA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kuruma bağlı Kur'an kurslarında eğitim ve öğretim gören kız öğrencilerin katıldığı "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali" Bursa'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen yarışmanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin 2016 eylül ayında Kur'an kurslarına başladığını hatırlattı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya yönelik çeşitli eğitimler aldıklarını aktaran Albayrak, "Öğrenciler, önce Kur'an kurslarında kendi aralarında yarıştılar. Sonra müftülükler arası ve iller arası yarıştılar. Daha sonra 16 bölgenin birincileri olarak mayıs ayının başında Ankara'da başkanlık merkezinde yarıştılar. Nihayet bugün, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Kahraman Maraş ve Sakarya olmak üzere 7 ilden finale kalan öğrenciler, burada yarışacak." diye konuştu.

Albayrak, yarışmalarla verdikleri eğitimlerin sağlamasını yapmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından birinciye 5, ikinciye 4, üçüncüye 3 ve diğer yarışmacılara 2'şer cumhuriyet altını hediye olarak verilecek. Biz, hiçbir zaman Kur'anın oluşturduğu başarının, güzelliğin diğer hediyelerle gölgelenmesini arzu etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Müftüsü İzani Turan da bu tür yarışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İddia ve rekabetin olduğu yerde kalitenin de olacağını anlatan Turan, "Çok hayırlı bir müsabakaya şahitlik etmek üzere buradayız. Öyle bir müsabaka ki oturduğunuz yerden mükafat elde ediyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluyorsunuz. Çünkü Kur'an'da yarışanlara şehadetlik yapmak üzere buradayız. O Kur'an ki bir eli bizim, bir eli Rabbimizin elinde." dedi.

- İrem Sude Zoba birinci oldu

Daha sonra ilçe, il ve bölge yarışmalarının ardından finale kalan 7 öğrenci, okuyacakları ayetleri kura ile seçti.

Öğrencilerin sırayla Kur'an-ı Kerim okumasının ardından değerlendirmelerde bulunan jüri üyeleri, dereceye girenleri açıkladı.

Buna göre yarışmada, Konya'dan katılan İrem Sude Zoba birinci, İstanbul'dan Ayşegül Beyhan ikinci, İzmir'den Suedanur Borazan üçüncü oldu.



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