"Beşiktaş ile oynasak onu bile eleriz"

ERZURUM (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off finalinde Gümüşhanespor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Ali Demirhan, "Erzurumspor bu saatten sonra inanıyorum ki Beşiktaş ile oynasa onu bile eler." dedi.

Demirhan, teknik direktör Kemal Kılıç'ın da katılımıyla kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, play-off finalini değerlendirdi.

Finalin zor geçeceğini belirten Demirhan, "Gümüşhanespor tabii ki zor bir takım. Ancak Erzurumspor bu saatten sonra inanıyorum ki Beşiktaş ile oynasa onu bile eler. Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra inanılmaz bir sevgi oldu bize karşı. Yani o birlikteliği sağladık. Finalde şansımız yarı yarıya, ama inanıyorum ki Erzurumspor kupayı buraya getirecek. Biz de kupa buraya gelirken maça gider gibi Erzurum camiasına yakışır şekilde organizasyon yapacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Kılıç ise gol yemedikleri takdirde her maçı kazanacak güçte olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an ki kadroda oynamayan futbolcularım da dahil diğer takımlardan üstün bir yapımız var. 10 maçtır kaybetmiyoruz ve bu da takımımıza güven veriyor. Güçlü silahlarımızın olduğunu biliyorum ve her maçı kazanacak güce sahibiz. Karşımızda üst üste final oynamış bir rakip var ama Erzurumspor'un geçmişini düşündüğümüz zaman, geçmişi bile o takımı yenecek güçte. 1. Lig'i bile es geçiyorum, Erzurumspor her zaman özlemini duyduğu Süper Lig'de mücadele etmeli."

Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki final maçı, 23 Mayıs Salı günü İstanbul'da Vodafone Arena'da yapılacak.