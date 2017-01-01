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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yıl başında üretime geçen akü fabrikasından 22 ülkeye ihracat yapılıyor.

Yakınkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve 422 bin metrekare açık, 125 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, sıfır atıkla üretim yapmasıyla da dikkati çekiyor.

Fabrikanın Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'dan bir dünya markasının doğacağını söyledi.

Firma olarak otomotiv yan sanayisinde faaliyete geçtikleri günden itibaren büyük çalışmalara imza attıklarını belirten Büyükkalender, "Şu an yıllık üretim kapasitemiz 3 milyon 500 bin adet. Hedefimiz ise 10 yıl içinde 10 milyon adet kapasiteye ulaşmak. Avrupa'nın en büyüklerinden biri olacağız. Bir Türk markası, bir Çankırı markası olarak dünya yollarındayız." dedi.



Fabrikanın 100 milyon dolarlık yatırımla kurulduğuna dikkati çeken Büyükkalender, şunları kaydetti:

"Çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemle örnek gösterilen fabrika, otomasyon seviyesi ve robot uygulamalarıyla da 'Sanayi 4.0' dönemine yaraşır yatırım olarak nitelendiriliyor. Kullanılan teknoloji ve otomasyon seviyesiyle sadece Türkiye değil, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika'da dikkati çekiyoruz. Fabrikamızdaki teknolojiyi sadece Kore ve Amerika'daki birkaç firmada görmek mümkün. Ürün dizaynındaki teknolojilerimiz üstün performans ve kullanım süreleriyle testlerde en iyi sonuçları alıyor. Sadece binek araçlar için değil, ağır hizmet araçları, marina araçları için de kullanılabilen 'matrix pres teknolojisi' ve 'Kaizen tüneli' uygulaması Türkiye'de sadece AKO AKÜ'de bulunuyor."



- "Türkiye'de ilk ve tek, dünyada sayılı fabrikalardanız"



Her yapılan ihracatın diğer ihracat pazarlarının kapısını açtığının altını çizen Büyükkalender, "Üretimimizin yüzde 65'ini 22 ülkeye ihraç ediyoruz. Üretime geçtikten kısa süre sonra ortaya çıkan bu rakamlar, iddiamızı ortaya koyuyor ama daha yeni başlıyoruz. Hedefimiz 150 ülkede insanların güvenini kazanan bir marka olmak." ifadelerini kullandı.



Büyükkalender, fabrikalarında sıfır atıkla üretim yapıldığını, bu anlamda da Türkiye'de tek olduklarını dile getirerek, "Akü üretimi üç ana unsurdan oluşur. Bunlar kurşun metalinin işlenmesi, plastik kutu kapak aksamı ve sülfürik asit ile şarj mekanizmasıdır. Fabrikamızın altyapısı bu üç temel unsurun işlenmesi sırasında ortaya çıkan tüm atıkların geri kullanıma sunulmasına olanak sağlıyor. Bu yönüyle Türkiye'de ilk ve tek, dünyada da sayılı fabrikalardanız." diye konuştu.



