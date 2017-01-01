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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan İbrahim P, Oğuz B. ve Faruk Ö'nün yanı sıra 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

İl dışındaki tutuksuz sanıklar Mehmet T, Fevzi M. ve İsa S, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, 2 sanık ise gelmedi.

FETÖ/PDY'nin sözde "emniyet imamı" olan eski öğretmen Mehmet T, savunmasında, darbe girişiminin ardından hakkında soruşturma yokken Van'da savcılığa giderek beyanda bulunduğunu söyledi.

Ordu'da görev yaptığı dönemde "Hasan" kod adlı kişinin telefonuna örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" yüklediğini belirten Mehmet T, "Samsun'a geldikten sonra ByLock'u silerek 'Eagle' kullanmaya başladım. 15 Temmuz'da 23-24 sıralarında mesaj geldi. Mesajın içeriğini tam hatırlamıyorum. Bu mesajdan örgütün darbe yaptığını anladım. 'İnsanlar zarar görmesin' diye bir içerik vardı. Eagle'dan örgüt elebaşının sözleri, ayetler ve sureler geliyordu. 15 Temmuz'a kadar örgüt olduğunu düşünmüyordum. Sonra anladım." ifadelerini kullandı.

İsa S. ise kapatılan özel okulda İngilizce öğretmeni olduğunu, Samsun'a 2012 yılında geldiğini anlattı.

Telefonuna ByLock'u İlhan T. isimli kişinin yüklediğini anlatan İsa S, "İlhan T. 'ByLock'u tanıdığınız herkese yükleyin, sayınız artsın. Sayının artmasıyla çok insan kullandığı için dikkat çekmez. Herkes kullansın.' demişti. ByLock'ta sohbet konuları vardı. Sohbet konularının içerisinde namazla Peygamberimizle ilgili konular olurdu." dedi.

Diğer sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların n tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



