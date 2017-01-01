Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in "herkul.org" adlı internet sitesinde yayınlanan konuşmalarında kullandığı Danimarka, Hollanda ve Kanada kelimeleri ile kuvvet komutanlıklarında görev yapan örgüt mensuplarına mesaj verdiğine yer verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ve Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 76 sayfalık iddianamede, örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması ve şüphelilerle ilgili değerlendirmelere yer verilerek FETÖ/PDY örgüt yöneticilerinin himmet-burs-kurban adı altında kurum içerisinde topladıkları paraları örgüte finans sağlamak amacıyla örgüt üst yöneticisi Özcan Okçuoğlu ve Mehmet Öğüdücü'ye teslim ettikleri kaydedildi.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki örgüt yapılanmasının FETÖ/PDY örgüt genel yapılanmasına uygun ve benzer bir hiyerarşik düzen içerisinde olduğu, örgüt mensuplarının kod adları kullandıkları ve yönetici konumunda bulunan şüphelilerin gizlilik kuralları çerçevesinde sürekli olarak grup ve yer değiştirdikleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin atandıkları her yerde farklı pozisyonlarda görev alabildikleri, bu nedenle örgüt yönetici sayısının diğer örgütlere oranla fazlalık gösterdiğinin belirlendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, TÜBİTAK çalışanı ya da kurum dışında öğretmen olarak görev yapan örgüt grup yöneticilerinin örgüt ile daha önce irtibat ve iltisakı olan TÜBİTAK çalışanlarını sohbet grubu altında örgütsel faaliyette bulunmak amacıyla bir araya getirdiklerine işaret edilen iddianamede, "Şüpheliler Cafer Gürpınar, Abdullah Usta, Hasan Basri Özüdoğru, Şenol Şenyurt'un bu kapsamda gruplar üzerinde sevk ve idare yetkisine sahip olan ve zamanla yer değiştiren grup yöneticileri oldukları, şüpheliler Yakup Özden, İbrahim Çimentepe, Şaban Koçal, Ahmet Özkul, İbrahim Kasımoğlu, Recep Talha Küyük ve Ertuğrul Murat'ın grup içerisinde örgüt üyesi pozisyonunda faaliyet gösterdikleri, örgüt grup yöneticilerinin şüpheli Özcan Okçuoğlu (örgüt yöneticisi) tarafından sevk ve idare edildikleri, bu şüphelinin talimatıyla grup değiştirdikleri, şüpheli Özcan Okçuoğlu'nun ise kurum dışında öğretmen olan şüpheli Mehmet Öğüdücü (örgüt yöneticisi) tarafından yönlendirildiği, örgüt mensuplarından toplanan bilgiler ile burs-himmet-kurban adı altında toplanan paraların örgüte finans sağlamak amacıyla bu şüpheliye aktarıldığı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- Fetullah Gülen, askerlere ülke isimleriyle mesaj vermiş

İddianamede, TÜBİTAK içindeki FETÖ kadrolarının örgütlü bir tavır geliştirdiği, kurum içerisinde gizlenen kadroların tedbir uyguladığı ve kod adı kullandığı anlatılarak, ismi verilmeyen bir şüphelinin ifadelerine yer verildi. İfadede şunlar yer aldı:

"Kendi aramızda yaptığımız sohbetlerden birinde Faruk kod adlı G.A. tarafından Fetullah Gülen'in herkul.org'da yayınlanan vaazı içerisinde geçen Danimarka kelimesinin Deniz Kuvvetlerini, Hollanda kelimesinin Hava Kuvvetlerini, Kapadokya ve Kanada isminin Kara Kuvvetlerinde bulunan cemaat mensuplarına karşılık geldiğini duymuştum. Yine cemaat içerisinde KEK diye ifade edilen bir tabir vardır, bu kendi evinde kalanlar manasına gelir, kendi evinde kalıp üniversiteye gidip gelen arkadaşları anlatmak için kullanılırdı. Bu arkadaşların da cemaat evlerine gelip gitmeleri ve ortamı görmeleri özendirmek amaçlı istenirdi."

- Topuklu ayakkabı giydiği günleri tek tek not etmişler

FETÖ kadrolarının TÜBİTAK içerisinde her bilgiden haberdar olmak için bir istihbarat ağı kurdukları ve örgüt mensupları ile sempatizanlarından, bütün TÜBİTAK çalışanlarını fişlemeleri ve haklarında her türlü bilgiyi toplamalarının istendiğine dikkat çekilen iddianamede, "Şüpheli Abdullah Usta'nın kurum bilgisayarında 'TubitakSigns' isimli klasör içerisinde bazı kişilere ait olduğu değerlendirilen imza örnekleri ile 'ulkuhancizelge.xlsx' isimli dosyada 'ülkühanın topuklu giydiği tarihler' şeklinde tarih belirtir çizelge bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Örgüt mensuplarının örgüt yayınlarından Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone yapıldıkları ve 2013 yılında FETÖ/PDY'nin sözde lideri Fetullah Gülen'in örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırılması talimatı üzerine şüphelilerin kendileri ya da yakınları üzerinden Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finans sağladıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden Hasan Basri Özüdoğru'nun alınan ifadesinde, "O dönemden Bank Asya'da hesabının bulunduğunu, 17-15 aralık sonrası Fethullah Gülen'in 'Bank Asya'da hesap açtırın, paranızı yatırın' çağrısına uyarak kendisinin de hesabına hatırladığı kadarı ile 60 bin lira kadar para yatırdığını" söylediği bilgisine yer verildi.

İddianamede, TÜBİTAK'ta elektronik mühendisi olarak görev yaparken 17/25 Aralık sürecinde kurumla ilişiği kesilen ve daha sonra Ankara'da bir elektronik firmasında çalışmaya başlayan şüpheli Ali Dağdeviren'in aracında yapılan aramada, kendi adına düzenlenmiş 4. Ana Jet Üs Komutanlığına ait "8727062" seri numaralı ziyaretçi giriş kartı, "2016-0091" seri numaralı üs giriş kartı, "2016-Ü-8428" seri numaralı araç giriş kartı bulunarak el konulduğu belirtilerek, şüphelinin örgüt faaliyetlerine Ankara'da çalıştığı firmada ve 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi konumunda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Şüphelilerden Burhan Güneş'in 2012 yılında TÜBİTAK Bilgem İdari İşler Başkan Yardımcılığı yaptığı aktarılan iddianamede, Güneş'in 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT merkezine yayınları kesmek üzere giden ekipte yer alarak fiilen darbe teşebbüsünde bulunduğu ve yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

(Bitti)



