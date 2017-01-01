Samsun'da "ekstrem spor" festivali

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen "Falcon Fest" kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda düzenleniyor.

Festival kapsamında 19 ülkeden gelen base jump (serbest atlayış) sporcuları, 324 metreden kendilerini boşluğa bıraktı. Atlayışlarda bazı sporcular su üzerine kurulu platforma inmeyi başaramayınca göle düştü. Sporcuları AFAD ekipleri sudan çıkardı.

İngiliz sporcu Sarah Rixham, 250 metrelik "İp üzerinde en uzun yürüyüş" dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi. Rixham, ilk denemesinde başarılı olamadı. Rixman'ın 3 gün boyunca dünya rekorunu elde etmek için yürüyüş yapacağı bildirildi.

Bu alandaki dünya rekoru 224 metre ile bir başka sporcuda bulunuyor.

Farklı ülkelerden gelerek serbest atlayış yapan sporcular, riske rağmen Şahinkaya Kanyonu'nun harika bir atlama noktası olduğunu, her yıl burada atlayış yapmak istediklerini ifade ettiler.

Festival kapsamında İngiliz sporcu Jediah Doohan'ın 100 saat sürecek "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekoru denemesinde ise 2 gün geride kaldı.

Base jump sporcusu ve festival organizatörü Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyondan birkaç kez atladığını söyledi.

Bu kez de atlama noktasına çıktığında etrafında paramotorların uçtuğunu, yabancı sporcuların rekor denemesi yaptığını, kano yarışları gerçekleştirildiğini dile getiren Koçak, "Burayı ilk gördüğüm gün hayalim buydu. Etkinlikleri görünce 'Tamam şimdi oldu.' diye düşündüm. Kanyon birçok ekstrem sporun yapılacağı bir nokta oldu. Böyle organizasyonlar olduğu sürece kanyon dünyaca ünlü bir yer olur." ifadelerini kullandı.

Etkinlikleri Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile yerli ve yabancı turistler de izledi.