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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:46

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, bir lokantadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Caddesi'ndeki bir lokantadan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliler M.D. ile K.P'yi Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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