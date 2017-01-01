Aydın'da plaj voleybolu heyecanı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





AYDIN (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2017'nin ilk etabı Aydın'da başladı.

Turnuva, TVF ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan alanda gerçekleştiriliyor.

Eleme maçlarından önce gazetecilere açıklamada bulunan TVF Plaj Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, sezon açılışını Aydın'da yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyona Türkiye dahil sekiz ülkeden toplam 35 takımın katıldığını belirten Değirmenci, "Erkekler ve bayanlar kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuvada, maçlar grup usulüne göre oynanacak. Şimdiden söyleyebiliriz ki, çok üst seviyede uluslararası kapsamda olmasının yanı sıra Avrupa ve dünya turu seviyesinde bir organizasyon gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

TVF Pro Beach Tour 2017'nin ilk etabı, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.