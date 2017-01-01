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ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu" başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkoloji Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyum, Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.



Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, yaptığı açılış konuşmasında, bu tür toplantıların, yüz yılı aşkın süredir düzenlendiğini ve çok sayıda akademik çalışmaya zemin hazırladığını belirtti.

Sempozyumun, akademisyen olmaya aday öğrencilerin, akademik işbirliğini kurmasına ve sürdürmesine vesile olduğunu anlatan Yarılgaç, şöyle devam etti:

"Çin, Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemizden uluslararası katılımcıların olduğu; yurt içi ve yurt dışından gelen, alanında uzman 30’a yakın akademisyen hocamızın nezaretinde dil, edebiyat ve halk bilimi alanlarında doktora, yüksek lisan ve lisans derecelerinde öğrencilerin bildirilerinin sunulacağı bu sempozyumun, üniversitemizin akademik gelişimine ve uluslararası tanınırlığına katkıda bulunacağı şüphesizdir. Üniversitemizin sahip olduğu tecrübe ve güç, şehrimizin doğal potansiyeli ile birleştiğinde ülkemizin uluslararası ilişkilerine ve işbirliğine daha fazla katkı sağlaması mümkün olacak."

Yarılgaç, ulusal ve uluslararası araştırmaları üniversitede artarak devam ettireceklerini vurgulayarak, sempozyumda emeği geçen ve destek verenlere teşekkür etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, öğrencilerin, bu tür toplantılarda gerek görev alarak, gerekse dinleyici olarak bulunmasının, onların bireysel ve akademik gelişimine katkılarda bulunacağını aktararak, "Dil, folklor ve edebiyat alanlarında eş zamanlı pek çok inceleme ve araştırmaların geleceğin Türkolog adayları tarafından sunulacağı bu sempozyumun filoloji ve edebiyat alanlarındaki bilimsel çalışmalara olumlu yansımalarının olacağı açıktır." diye konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Eren dil ve edebiyatın, bir milleti millet yapan en önemli yapı taşlarından olduğunu bildirdi.

Milletlerin gelişiminin dil ve edebiyatın gelişimi ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Eren, şöyle konuştu:

"Dil sadece seslerden ibaret bir yapı değildir. O ait olduğu milletin kültür birikimini, düşünce dünyasını ve karakterini içinde barındıran ve yeni kazanımlarla nesilden nesile aktaran en önemli vasıtadır. Bizler, ancak öz benliğimizin ve karakterimizin yansıması olan dilimize kıymet verdiğimiz ve sahip çıktığımız ölçüde kendi sözümüzü güçlü bir şekilde söyleyerek dünya üzerinde söz sahibi olabiliriz. Bunun için de dilimizin her biri, bir dil ve kültür zaferi hüviyetinde olan edebi eserlerimizin iyice tanınması ve yeni eserlerin üretilmesi ve bu yoldaki gayretlerin teşvik edilmesi zaruridir."

Konuşmaların ardından Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından "Akademik çalışmalarda uyulacak temel ilkeler ve gerekli kıldığı bazı yöntemler" konulu konferans verdi.

Üç gün sürecek olan sempozyum kapsamında, çağdaş Türk lehçeleri, Türk dünyası edebiyatları, eski Türk dili, eski Türk dili edebiyatı, Türk halk edebiyatı, Türk halk bilimi, yeni Türk dili ve yeni Türk edebiyatı alanlarına göre düzenlenmiş bildiriler 27 oturumda sunulacak.