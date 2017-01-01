Komisere nikahta "kelepçe"

AYDIN (AA) - Aydın'da Hırsızlık Bürosunda komiser olarak görev yapan Emre Özçelik'in mesai arkadaşları, nikah töreninde damat Özçelik ile gelin Sırma Kamak'ın bileklerini kelepçeyle birleştirdi.
Komiser Özçelik, Çeştepe Nikah Salonu’nda düzenlenen törende öğretmen Sırma Kamak'la hayatını birleştirdi.
Çiftin nikah şahitliğini yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kadir Erciyes, evlilik cüzdanını geline teslim etti.
Özçelik'in başarılı bir polis olduğunu aktaran Erciyes, "Emre arkadaşımız sevdiğimiz, birimimizde çalışan bir arkadaşımız. Evlilik cüzdanını hanımefendiye verirken Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi ‘en az 3 çocuk’ diyoruz. Vatana, millete hayırlı olur inşallah.” dedi.
Konuşmanın ardından masaya gelen Özçelik'in mesai arkadaşı Ayla Yalvaç, tüm polis arkadaşları adına çifte mutluluklar dileyip gelinle damadın bileklerini kelepçeyle birleştirdi.
Yeni evli çift, törenin sonuna kadar kelepçeyi bileklerinden çıkarmadı.