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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Evkur Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sezonu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sadık Çiftpınar, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Süper Lig'e yükselmek için takım olarak büyük emek verdiklerini aktaran Sadık, "Bizim için büyük bir sorumluluktu. Sezon başladığında beklenti bu kadar üst düzeyde değildi ama hep beraber takımımızı buralara getirdik." dedi.

Ligin son bölümünde istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını aktaran Sadık, şöyle konuştu:

"Sonuçta 61 puan topladık. Bunu yapmak kolay değil, diğer takımlar yapamadı. Süper Lig'e çıkmayı hak ettik. Önümüzde bir maç daha var. Ligi zirvede bitirmek istiyoruz. Çünkü şampiyon olmak çok ayrı bir şey. Zorlu yollardan geçtik. Bizi sevenleri üzdüğümüz zamanlar da oldu. Çok şükür sonu güzel oldu, çok mutluyuz. Ligi zirvede bitirmek için 2 puan avantajımız var. Çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Şampiyonluk kupasını Malatya'ya getirmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısı için elinden geleni yaptığını aktaran Sadık, kendisinden memnun kalındığı sürece takıma hizmet etmeyi istediğini dile getirdi.





- Hazırlıklar başladı





Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör İrfan Buz, futbolcularla toplantı yaptı.

Antrenmana hafif tempolu koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.