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Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:35

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da futbolcu Kaan Aşnaz'ın sözleşmesi feshedildi.

Manisaspor Kulübünden yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği bildirildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel oyuncularımızdan Kaan Aşnaz'ın sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

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