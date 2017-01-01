Giresunspor'da galibiyet hesapları

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GİRESUN (AA) - Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Gaziantepspor maçının, ligdeki sıralama açısından önemli olduğunu belirtti.

Geçen hafta karşılaştıkları Denizlispor'un iddiası olmamasına rağmen çok iyi mücadele sergilediğini aktaran İldiz, "Böyle olması gerekir, herkesin çıkıp maçını oynaması gerekir. Biz de çıkıp maçımızı oynayacağız. Büyükşehir Gaziantepspor maçında da kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İldiz, sezon başında kendilerine koydukları play-off'a kalma hedefini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zaman zaman ilk iki şansı da geldi ama sonuç olarak play-off'a kaldık. Play-off'ta yapacağımız maçlarda başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Giresunspor, 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.