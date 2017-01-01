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KIRKLARELİ (AA) - 27. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, kortej yürüyüşü ve ''Kakava Ateşi''nin yakılmasıyla başladı.

Özgürlük Parkı önünde, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Vali Yardımcısı Sıtkı Kocakundakçı, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş ile Uğur Dündar'ın katıldığı kortej, Karaumur ve 100 Yıl caddelerini takiben festival alanına yürüdü.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya halk oyunları ekiplerinin gösteri sundu.

Kesimoğlu yaptığı konuşmada, festivale katılan Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya'dan katılan vatandaşları, Bulgarca, Yunanca ve Makedonca'da selamladı.

Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin bu yıl temasının çocuklara yönelik olduğunu belirten Kesimoğlu, festivalin kente yakışır bir şekilde kutlandığını ifade etti.

Kakavanın kente güzellikler kattığını dile getiren Kesimoğlu, festivalin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Barış ve kardeşliğin kalbinin Kırklareli'nde attığını vurgulayan Kesimoğlu, "Bu festivalimiz kardeşlik, barış, kültür ve sanat demektir. Festivalimiz karagözle gülümseyen, umutla bakan bir zenginliktir. Kem gözlere karşı karagözle hesap sormaktayız. Ülkenin tüm zenginliklerine karşı çıkanlara karşı Kakava Festivalimiz coşkuyla sürdürülmektedir." diye konuştu.

Kakava Festivalinin birçok zenginliği içerisinde barındırdığını dile getiren Kesimoğlu, roman ateşinin kıvılcımlarının Kırklareli'nden yakıldığını aktardı.





- "Çöpçüler orkestrası" beğeni topladı

Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, temizlik işlerinde kullandıkları aletlerden kurdukları "Çöpçüler Orkestrası" ise mini konser verdi.

Sahnede kürek, süpürge, çöp konteyneri ile müzik yapan grubu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Ekibin sunduğu gösteri ve konser ise beğeni topladı. Birçok vatandaş orkestrası cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gösterilerin ardından ''Kakava Ateşi'' yakıldı.

Festival 20 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.