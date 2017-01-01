Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 3,50-5,13 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,90
|0,92
|OFİS-S
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,93
|0,93
|OFİS-S
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|7,20
|7,20
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|3,65
|5,75
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|3,50
|5,13
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,81
|8,81
|TTS-GT
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,70
|6,10
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,75
|5,75
|TTS-GT
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|0,90
|1,21
|MTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|10,30
|10,30
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,20
|8,20
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.000,00
|6.439,18
|MTS
|Dana
|Ad
|4.240,00
|4.240,00
|TTS
|Düve
|Ad
|4.769,53
|4.769,53
|MTS
|İnek
|Ad
|2.100,00
|7.000,00
|MTS
|İnek
|Ad
|2.200,00
|2.200,00
|TTS
|Kuzu
|Ad
|360,00
|903,62
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil