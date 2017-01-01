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Denizli Ticaret Borsası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:00

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 3,50-5,13 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Buğday makarnalıkKg 0,90 0,92 OFİS-S
Buğday yemlik kırmızıKg 0,93 0,93OFİS-S
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 7,20 7,20 TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 3,655,75 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 3,505,13MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,508,50TTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,81 8,81 TTS-GT
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,70 6,10 MTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 6,50 6,50 TTS
Haşhaş tohumu maviKg 5,755,75TTS-GT
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütü Lt 0,901,21 MTS
Kuru meyveler
Kabak çekirdeği Kg 10,30 10,30 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 8,00 8,00 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg8,208,20TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd4.000,006.439,18MTS
Dana Ad 4.240,004.240,00TTS
DüveAd 4.769,534.769,53MTS
İnek Ad 2.100,007.000,00MTS
İnek Ad 2.200,002.200,00TTS
KuzuAd 360,00903,62MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil


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