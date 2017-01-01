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Üzerine kalorifer peteği düşen çocuk hayatını kaybetti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:18

UŞAK (AA) - Uşak'ta, üzerine kalorifer peteği düşen 17 aylık çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi'nde yaşayan Irak asıllı Muhammed ve Ayşe Alraşit'in 17 aylık oğulları Bilal Elraşit, evin salonunda oyun oynadığı sırada yerinden çıkan kalorifer peteğinin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü Uşak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis baba Muhammet Alraşit'in ifadesine başvurdu.

Çiftin yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de oldukları, Bilal Elraşit'i Türkiye'de doğduğu öğrenildi.

Çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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