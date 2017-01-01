ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'deki FETÖ/PDY davası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:33

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit ile eski adliye görevlilerinin bulunduğu 19'u tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada 7 kişi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi için yapılan yeni duruşma salonunda, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, mahkeme heyeti başkanı Fercan Acar, 9 gizli tanığın ifadelerini okuttu.

Gizli tanıklardan "Ali Osman", mahkeme heyetine verdiği ifadede, 2010'da katiplik sınavı için orada bir yabancı dil kursunda klavye çalışıldığını belirtti.

Dershanedeki görevlilerin, "Sınavda şu metin çıkacak" diye bilgi verdiğini aktaran gizli tanık Ali Osman, "Oradaki kişiler de o metinlere çalışıyorlardı. 2011 yılı sınav sonucunda, FEM dershanesinin altında, henüz sınav sonuçları açıklanmamış olmasına rağmen Ceyhun Ulkar elindeki listeden kazananların ismini tek tek okudu ve tebrik etti. Ceyhun Ulkar'ın konumu, Adalet Bakanlığından birisi işe gireceği zaman bilgisi ve onayı dahilinde olurdu. Bu girecek kişinin yapı içerisinde olmasına gerek yok dışarıdan birisi de Adalet Bakanlığında işe gireceği zaman onayından geçmesi gerekiyordu. Adalet Bakanlığında sınavı kazananları bir yapı içerisinde toplayarak yaptırdığı çikolataları bize verdi. Sınav komisyonu üyelerine gitmemizi söyledi. Başsavcı Yiğit'e gittik, çikolatayı kabul etti. Biz odasına girerken Ceyhan Ulkar odasından çıkıyordu. Başsavcı kapıya kadar kendisini uğurladı. Bayağı da samimilerdi. Aralarında resmiyet yoktu, sarmaş dolaştılar." beyanında bulundu.

Gizli tanıklardan "Hüseyin" ise, 2013 yılında gittiği bir sohbet sırasında cemaate ait bir kitabın kendisine satılmak istendiğini söyledi.

Ayrıca o dönemde sohbet yapanların, kendilerine verilen promosyon paralarını da almak istediklerini belirten "Hüseyin", "Borcum var' dedim, itiraz ettim, vermedim. Bu konuşmadan sonra sohbet imamı beni telefonla arayıp tehditvari şeyler söyledi. Mesela 'işini sevmiyor musun?' şeklinde sözler söyledi. Bu da beni endişelendirdi." şeklinde beyan verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Aytan, Atilla Erkalip, Eyüp Demir, Emrullah Fatih Yılmaz, Metehan Koç, Selim Güzel ve Ömer Oğuz'un adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıklar Ekrem Yiğit, Bünyamin Yeşil, Yusuf Kars, Murat Gündoğan, Dursun Kıran, Uğur Büyük, Yusuf Kızıltoprak, Mustafa Kuzu, Ramazan Dinçer, İsmail Durmaz, Üzeyir Akarsu ve Mustafa Kum'un tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, sanıkların "ByLock" görüşme kayıtları ile Bank Asya kayıtlarının istenmesi için 20 Temmuz'a ertelendi.

İLGİLİ HABERLER
Rektör Çakar Paşaormanı İlkokulu Kütüphanesinin açılışına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇAKAR PAŞAORMANI İLKOKULU KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINA KATILDI
Heykel alanında bir başarı daha
YEREL

HEYKEL ALANINDA BİR BAŞARI DAHA
Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE MEDYA DÜNYASI ANLATILDI
Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE MEDYA DÜNYASI ANLATILDI
İstanbul GGK'dan DTSO'ya ziyaret
YEREL

İSTANBUL GGK'DAN DTSO'YA ZİYARET
Oryantiring şampiyonası Düzce'de yapılacak
YEREL

ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI DÜZCE'DE YAPILACAK
Başkan Mehmet Keleş kadın istihdamı ödülü aldı
YEREL

BAŞKAN MEHMET KELEŞ KADIN İSTİHDAMI ÖDÜLÜ ALDI
Karadeniz'de kürek yarışları yapıldı
YEREL

KARADENİZ'DE KÜREK YARIŞLARI YAPILDI
Güreş salonu açılıyor
YEREL

GÜREŞ SALONU AÇILIYOR
üzce Kültür merkezi perdelerini IV. Murat için açıyor
YEREL

ÜZCE KÜLTÜR MERKEZİ PERDELERİNİ IV. MURAT İÇİN AÇIYOR
Keçe ve nikah şekeri sergisi açıldı
YEREL

KEÇE VE NİKAH ŞEKERİ SERGİSİ AÇILDI
Oryantiring şampiyonası düzcede yapılacak
YEREL

ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI DÜZCEDE YAPILACAK
Ankara Caddesi düzenleniyor
YEREL

ANKARA CADDESİ DÜZENLENİYOR
Balığa gittikten sonra kaybolan kişi aranıyor
YEREL

BALIĞA GİTTİKTEN SONRA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

Başkan Yemenici Sevgi evi çocuklarıyla bir arada
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ SEVGİ EVİ ÇOCUKLARIYLA BİR ARADA
İstanbul caddesi hazırlanıyor
YEREL

İSTANBUL CADDESİ HAZIRLANIYOR
-Beyciler ve Darıca mahallelerinde asfalt çalışması başladı
YEREL

-BEYCİLER VE DARICA MAHALLELERİNDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI
Doğalgaz yatırımları hızlandırıldı
YEREL

DOĞALGAZ YATIRIMLARI HIZLANDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Odundan sanat eserine
YAŞAM

AĞACI KESİP OYDU! BAKIN ORTAYA NE ÇIKTI...

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Kuyt'tan flaş karar!
  • 4 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır