Düzce'deki FETÖ/PDY davası

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit ile eski adliye görevlilerinin bulunduğu 19'u tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada 7 kişi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi için yapılan yeni duruşma salonunda, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, mahkeme heyeti başkanı Fercan Acar, 9 gizli tanığın ifadelerini okuttu.

Gizli tanıklardan "Ali Osman", mahkeme heyetine verdiği ifadede, 2010'da katiplik sınavı için orada bir yabancı dil kursunda klavye çalışıldığını belirtti.

Dershanedeki görevlilerin, "Sınavda şu metin çıkacak" diye bilgi verdiğini aktaran gizli tanık Ali Osman, "Oradaki kişiler de o metinlere çalışıyorlardı. 2011 yılı sınav sonucunda, FEM dershanesinin altında, henüz sınav sonuçları açıklanmamış olmasına rağmen Ceyhun Ulkar elindeki listeden kazananların ismini tek tek okudu ve tebrik etti. Ceyhun Ulkar'ın konumu, Adalet Bakanlığından birisi işe gireceği zaman bilgisi ve onayı dahilinde olurdu. Bu girecek kişinin yapı içerisinde olmasına gerek yok dışarıdan birisi de Adalet Bakanlığında işe gireceği zaman onayından geçmesi gerekiyordu. Adalet Bakanlığında sınavı kazananları bir yapı içerisinde toplayarak yaptırdığı çikolataları bize verdi. Sınav komisyonu üyelerine gitmemizi söyledi. Başsavcı Yiğit'e gittik, çikolatayı kabul etti. Biz odasına girerken Ceyhan Ulkar odasından çıkıyordu. Başsavcı kapıya kadar kendisini uğurladı. Bayağı da samimilerdi. Aralarında resmiyet yoktu, sarmaş dolaştılar." beyanında bulundu.

Gizli tanıklardan "Hüseyin" ise, 2013 yılında gittiği bir sohbet sırasında cemaate ait bir kitabın kendisine satılmak istendiğini söyledi.

Ayrıca o dönemde sohbet yapanların, kendilerine verilen promosyon paralarını da almak istediklerini belirten "Hüseyin", "Borcum var' dedim, itiraz ettim, vermedim. Bu konuşmadan sonra sohbet imamı beni telefonla arayıp tehditvari şeyler söyledi. Mesela 'işini sevmiyor musun?' şeklinde sözler söyledi. Bu da beni endişelendirdi." şeklinde beyan verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Aytan, Atilla Erkalip, Eyüp Demir, Emrullah Fatih Yılmaz, Metehan Koç, Selim Güzel ve Ömer Oğuz'un adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıklar Ekrem Yiğit, Bünyamin Yeşil, Yusuf Kars, Murat Gündoğan, Dursun Kıran, Uğur Büyük, Yusuf Kızıltoprak, Mustafa Kuzu, Ramazan Dinçer, İsmail Durmaz, Üzeyir Akarsu ve Mustafa Kum'un tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, sanıkların "ByLock" görüşme kayıtları ile Bank Asya kayıtlarının istenmesi için 20 Temmuz'a ertelendi.