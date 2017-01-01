9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda, sinema oyuncusu Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım imza gününe katıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki etkinlikte kitapseverlerle bir araya gelen Sayışman ve Yıldırım, Dr. Said Sözühikmet’in “Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri” adlı kitabını hayranları için imzaladı.

Stant önünde uzun kuyruk oluşturan hayranlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektiren sanatçılar, ayrıca sağlıklı yaşam, pozitif bakış ve farkındalık ile ilgili bazı önerilerde de bulunarak, okuyucuları bilgilendirdi.

Kocaeli halkı ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden ünlü sanatçılar, daha sonra sesten ve ışıktan tamamen yalıtılmış, görme engellilere farkındalık oluşturmak için hazırlanan park ve söyleşi alanı Karanlıkta Diyalog Bölümü’ne geçti. Yıldırım ve Sayışman alandan çıktıktan sonra görme engellilerin görememelerinden değil, görülememekten dolayı mutsuz olduklarını söyledi.

Sanatçılar, Kocaeli Kitap Fuarı’na katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, fuarın düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.