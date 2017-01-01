Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nden, İstasyon Caddesi'ne seyreden M.B. (39) idaresindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Mutlu'ya çarptı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesine sevk edilen Mutlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.