FETÖ/PDY davasında tahliye

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ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında, ''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklardan Emrah K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye kararı verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah K, Halil K. ile tutuksuz sanıklar Musa Yasin M, Abdullah E. ve avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Sadi Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede savunmasını veren Halil K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY terör örgütünün kripto mesajlaşma sistemi ByLock'u cep telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını söyledi.

ByLock programı kişisel olarak kullanılsa dahi cep telefonunda izinin tespit edilebildiğini dile getiren Halil K. ''Benim polis memuru olarak görev yaptığım süre zarfında öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla ByLock programı bir cep telefonuna yüklenip silinse dahi bunun izini tespit etmek mümkün. Sadece duyduğum kadarıyla darbe gecesi haberleşmeler bu program üzerinden yapılmış deniliyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Emrah K. ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmadığını ve üzerine kayıtlı cep telefon hattında terör örgütünün gizli yazışma programı olan ByLock tespitinin bulunmadığını hatırlattı.

Mahkemede savunmasını veren diğer sanıklar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından tutuklu sanık Emrah K.'nın üzerine kayıtlı hat ve cep telefonunda ByLock tespitinin bulunmaması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine, diğer tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.