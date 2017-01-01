FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yıldırım Bahadır B, Tamer E, Saim A. tutuksuz sanıklar Vahap B, İsmail T, Zeki T, Süleyman C. ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanıklardan Tamer E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY örgütüne üye olmadığını söyledi.

Kozan Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışırken Sağlık Mensupları Derneğine (SAMEDER) üye olduğunu anımsatan Tamer E, ''Ben bu yapının sohbet toplantılarına birkaç kez katıldım. Bu toplantılara davet üzerine katıldım. Çocuklarımı bu yapıya ait Serhat Kolejine ve burç okullarına gönderdim. Bu okullar evime çok yakındı ve iyi eğitim veriyorlardı. Ayrıca öğrencilere tüm gün eğitim vermesi, çocuğum iyi eğitim alsın düşüncesi tercih sebebim oldu.'' dedi.

Tamer E, mahkeme heyetinin ''Sohbet toplantılarında sohbet hocası olduğun iddiaları mevcut'' sorusu üzerine, ''Ben bu iddiaları kabul etmiyorum. Böyle bir sıfatım ve görevim olmamıştır.'' yanıtı verdi.

Sanık Yıldırım B. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Bu ülkenin insanlarını öldürenler arasında yargılanmaktan utanıyorum. Yurt dışı olarak Azerbaycan, Bosna Hersek ve Hollanda'ya gittim. Fakat yurt dışında bu yapıya eleman temin ettiğim iddiaları asılsızdır. Bu gezilerimde örgütsel amaç gütmedim. Hastanede bu yapıya ait zaman gazetesini şahıslara dağıttığım iddiası yalandır. 9 aydır tutukluyum tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan Süleyman C'de, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

''FETÖ/PDY örgütü ile bir bağlantım yoktur. 2016 yılında Kozan Devlet Hastanesine başhekim oldum. 2013 yılında çocuğumu burç okullarına gönderdim. Sonra bu yapıya tepki duyarak çocuğumu bu okuldan aldım. Evimde bulunan kitap örgütsel bir mahiyet taşımayan ilmihal kitabıdır. Ben birkaç kez Ferhat Yılmaz adlı doktor arkadaşımın daveti üzerine sohbet toplantılarına katıldım. Bu yapıyla ilişkim yoktur. Terör örgütüne ait yurtlarda kalmadım. Himmet ve bağışta bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum.''

Mahkemede savunmaları alınan diğer sanıklarda üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.