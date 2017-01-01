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FETÖ sanığı eski komutan hakim karşısında

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:07

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Arıcan'ın avukatları ve eşi katıldı. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Arıcan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanık Arıcan, savunmasında, bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı ve mahkeme başkanının sorularını cevapladı.

Arıcan, soruşturma hakkında ifadeleri alınan bazı protokol üyelerine soru sorabilmek için mahkemeye gelmelerini talep etti. Verilen ifadelerin bazılarının doğru olmadığını savunan Arıcan, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için tahliyesini istedi.

Daha sonra talepleri alınan sanık avukatları, bazı deliller sunarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Arıcan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


- İddianameden

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Arıcan'ın, darbe günü Ankara'ya gittiği, gece geç saatte Karabük'e döndüğü, komutanı olduğu birliğin üst düzey komutanlarıyla yaptığı 5 dakikalık toplantıya resmi kıyafetle gelinmesini istediği anlatılarak, sözde "İl Sıkıyönetim Komutanları" başlıklı listede adının "Karabük Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçtiği, çeşitli illerde FETÖ ile alakalı alınan kişilerin ifadelerinde isminin geçtiği aktarılıyor.

Darbe gecesi telefonunda "ABD Washington" menşeli sosyal medya üzerinden iletişimin yapıldığının tespit edildiği, görevliyken çeşitli tarihlerde mülki amirden izin almadan İstanbul, Antalya, Bolu ve Ankara gibi illere gittiği, bu durumum şüphe uyandırdığı ifade edilen iddianamede, sanık Sedad Arıcan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


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