Karabük'te üzerine ağaç devrilen işçi öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bolkuş köyü Yalnızca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 78 YB 569 plakalı traktörle tomruk çeken işçisi Nuri Kazancı'nın (68) üzerine ağaç devrildi.
Diğer orman işçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazancı'nın cesedi, jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, AFAD ekiplerinin yardımıyla devrilen ağacın altından çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.