Van'daki terör saldırısı

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın içerisinde bulunduğu konvoya uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, Vanlı'nın güvenlik korucusu olan yeğeni Adnan Vanlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi kırsalında terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca müşterek düzenlenen operasyonda 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 15 Nisan'da Muradiye ilçesi Açıkyol mevkisinde AK Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve Muradiye ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilmektedir."

Operasyonda M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği ile roketatar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin için gerekli çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

- Olay

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın içerisinde bulunduğu iki araçlı konvoya terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıdan İlçe Başkanı Vanlı yara almadan kurtulmuştu.

Vanlı'nın aracını takip eden otomobilde bulunan güvenlik korucusu olan yeğeni Adnan Vanlı şehit olmuş, bir kişi yaralanmıştı.





