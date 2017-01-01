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Bitlis'te terör operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:30

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen depoda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yayladere köyü sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda depo tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depoda yapılan kontrolde bölücü terör örgütüne ait RPG-7 roketatar, Bixi, 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 122 Kalaşnikof mühimmatı, 356 Biksi mühimmatı, 47 M-16 mühimmatı, 3 adet 100'lük mayon şeridi, el bombası şarjörlüğü, panço, jelikan bidon, pil bloku, 4 kalem pil, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tespit edilen depo kullanılamaz hale getirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, gıda ile yaşam malzemeleri de olay yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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