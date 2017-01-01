Denizlispor'da Göztepe maçı hazırlıkları

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DENİZLİ (AA) - Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, TFF 1. Lig'in son haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Göztepe ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmandan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Yalçın, Göztepe maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Yalçın, sakatlıkları bulunan bazı futbolcularının maçta görev alamayacağını anlatarak, "Sahaya süreceğimiz her arkadaş görevini layıkıyla yapacaktır. Maça Göztepe'den çok büyük seyirci kitlesi gelecek. Taraftarlarımızın da maça yoğun ilgi göstereceğini umuyorum. Şahane bir maçla Denizli'de sezonu kapatacağız." diye konuştu.

Bu sezon ligin üst sıralarında bulunan takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Açıkçası ligin üst tarafını Denizlispor şekillendirdi. Üstteki takımların hepsinden puan aldı. Play-off'ta da son rötuşu biz yapacağız. Kimin play-off'a kalıp kalmayacağı bizim belirleyeceğimiz bir şey değil ama biz çıkıp delikanlıca maçımızı oynayacağız. Biz Göztepe'yi puansız göndermek için bütün mücadelemizi vereceğiz. Bunu herkes böyle bilsin."

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için futbolcularla görüştüklerini anlatan Yalçın, "Önemli olan futbolcularla bir an önce anlaşmak. Çünkü transfer yasağımız var. Bu kadronun hemen hemen hepsinin bizde kalmasından yanayız." ifadelerini kullandı.