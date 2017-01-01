GÜNCELLEME - Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 adrese 300 polisle eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de 2 gün önce düzenlenen operasyonda lüks bir dairede saksılara dikili 64 Hint keneviri ele geçirilmişti. Çalışma seslerinin duyulmasını engellemek amacıyla duvarlarına özel yalıtım yapılan evde, esrarın nasıl imal edildiğine ilişkin not, bonzai ağacı ve ekim için çok miktarda toprak bulunmuştu.