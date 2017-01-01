Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

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BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Takım halinde ısınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yapıldı.

Ayak bileğinde zorlanma bulunan Aziz Eraltay ve alt adalesinde zorlanma olan Bilal Kısa'nın tedavisine devam edilirken ayak bileği ve tendonunda sorun yaşayan Emre Taşdemir salonda çalıştı. Josua John, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaparken Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Erdem Özgenç, kontrollü olarak takım çalışmasında yer aldı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.