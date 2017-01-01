BURSA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 2. maçında Nesine.com Eskişehir Basket, Bursaspor Durmazlar'ı deplasmanda 81-74 yendi.
Eskişehir ekibi, Bursa Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 23-21, devreyi 41-36 ve üçüncü çeyreği de 60-56 önde geçti. Büyük mücadeleye sahne olan son çeyrekte üstünlüğünü koruyan konuk ekip, müsabakadan 81-74 galip ayrıldı.
Bursaspor Durmazlar, final grubunda ilk 2 maçta galibiyet alamazken Nesine.com Eskişehir Basket ikinci kez kazandı.