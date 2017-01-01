ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:07

HATAY (AA) - Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanlarının bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanının bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Kırıkhan OSB için talep kabulüne başlanacak
YEREL

KIRIKHAN OSB İÇİN TALEP KABULÜNE BAŞLANACAK
İSTE'li öğrencilerden huzurevi sakinlerine tekne turu keyfi
YEREL

İSTE'Lİ ÖĞRENCİLERDEN HUZUREVİ SAKİNLERİNE TEKNE TURU KEYFİ
Hatay'da otomobille askeri araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL

HATAY'DA OTOMOBİLLE ASKERİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Domuz avında yeğenini yanlışlıkla vurduğu iddia edildi
YEREL

DOMUZ AVINDA YEĞENİNİ YANLIŞLIKLA VURDUĞU İDDİA EDİLDİ
Payas Belediyesi hasta nakil aracı hizmete girdi
YEREL

PAYAS BELEDİYESİ HASTA NAKİL ARACI HİZMETE GİRDİ
AK Parti Hatay'da 6 meclis üyesini disipline sevk etti
YEREL

AK PARTİ HATAY'DA 6 MECLİS ÜYESİNİ DİSİPLİNE SEVK ETTİ
Başkan Seyfi Dingil: &quot;Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık&quot;
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL: "KAPILARIMIZ VATANDAŞLARIMIZA SONUNA KADAR AÇIK"
Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu
YEREL

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU
Samandağ'da cankurtaran eğitimleri başlıyor
YEREL

SAMANDAĞ'DA CANKURTARAN EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
Başkan Savaş: &quot;Asi Nehri hak ettiği görünüme kavuşacak&quot;
YEREL

BAŞKAN SAVAŞ: "ASİ NEHRİ HAK ETTİĞİ GÖRÜNÜME KAVUŞACAK"
Hatay'da 8 bin 804 kişiye istihdam sağlandı
YEREL

HATAY'DA 8 BİN 804 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Odundan sanat eserine
YAŞAM

AĞACI KESİP OYDU! BAKIN ORTAYA NE ÇIKTI...

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Kuyt'tan flaş karar!
  • 4 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır