Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanlarının bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanının bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.