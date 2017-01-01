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Bartın'da FETÖ/PDY davaları

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:22

BARTIN (AA) - Bartın’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, öğretmen ile öğrencinin yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı duruşmaya öğrenci Rümeysa Nur Yıldırım ve öğretmen Gazaffer Tafracı yakınları ve avukatları katıldı.

Rümeysa Nur Yıldırım, mahkeme heyeti başkanının “Hattından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığın tespit edildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksin?" sorusuna, "Üniversite okuduğu sırada maddi imkansızlıklardan dolayı örgütün evlerinde kaldım ve "ByLock"u ev sorumlusu yüklemişti." dedi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ileri süren Yıldırım, tahliyesine talep etti.

Gazaffer Tafracı da, Bank Asya’daki parasını herhangi bir talimatla yatırmadığını, otomobil almak için kredi çektiğini bu esnada da parasını bankaya yatırdığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakın giderilmesi ve “ByLock” içeriklerinin incelenmesi için duruşmaları erteledi.


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