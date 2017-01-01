Kemer'de şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kemer Yeni Mahalle Çınaryanı sokakta yaşayan İbrahim Gök, akşam saatlerinde evine geldiğinde eşi Ebru Gök'ü yerde başından vurulmuş buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gök'ün, evde bulunan av tüfeğiyle başından vurulduğu tespit edildi.
Savcılık incelemesinin ardından Gök'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
İki çocuk annesi Gök'ün yakınları ve arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği, oğlu ve eşinin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü.