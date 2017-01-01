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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:23

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve kentteki bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen R.B, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

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