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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi ağır yaralandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:34

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı kavga esnasında yoldan geçen bir kişi, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocaşerif Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen Salih Uyumaz (27) ile Mehmet Alır (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Uyumaz'ın silahından çıkan mermi yoldan geçen Müslüm Geze'nin (55) boynuna isabet etti.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geze, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Öte yandan Uyumaz da polis merkezine giderek teslim oldu.

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