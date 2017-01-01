Antalya 8. Uluslararası Tiyatro Festivali

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ANTALYA (AA) - Devlet Tiyatroları tarafından, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nin açılışı "IV Murat" oyunuyla gerçekleştirildi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Nejat Birecik ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival açılışında konuşan Vali Karaloğlu, dünyanın bir sahne ve tiyatronun da bu sahne kadar büyük olduğunu ifade ederek, "Kendimizi bulduğunuz, kendimize ayna tuttuğumuz, neşeli keyifli bir sahnedir tiyatro. Antalya, her yerindeki antik tiyatrolarıyla 2 bin 500 yıldır bu topraklarda her gün yeni bir oyun sahneye koyuyor." dedi.

Karaloğlu, 2 bin 500 yıldır tiyatro oynanan bu topraklarda tiyatro festivali yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik ise sanatın ve tiyatronun birleştirici gücüne inanarak 8 yıldır Antalyalı sanatseverleri festival heyecanıyla buluşturduklarını belirtti.

Antalya'nın yalnızca deniz ve yeşiliyle değil, uluslararası organizasyonlarıyla da Türkiye'nin adını ve gücünü taçlandırdığını kaydeden Birecik, bu şehre festivallerin çok yakıştığını ifade etti.

- Açılış oyunu "IV Murat"

Konuşmalardan sonra Osmanlı sarayındaki entrikalara vurgu yapan "IV Murat" eseri sahneye konuldu.

Turan Oflazoğlu tarafından kaleme alınan iktidar üçlemesinin ilk oyunu olan IV. Murat'ta, Osmanlı İmparatorluğu içindeki saray entrikaları kendine has üslubu ile destansı bir şekilde anlatılıyor.

Çocuk yaşta tahta çıkan Sultan Murat, yıllarca ülkenin yönetimini annesi Kösem Sultan'a bırakmıştır. Ülkede yaşanan kargaşanın önünü alabilecek, sipahiler ve yeniçerilerin başını çektiği zorbalara karşı önlem alıp onlarla savaşacak gücü ne kendinde ne de çevresinde bulabilmiştir. Olgunluk döneminde ise karşımıza güçlü, otoriter, kesin kararlar verebilen bir padişah olarak çıkacaktır.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek festival kapsamında, Türkiye'den 5, yurt dışından 3 olmak üzere toplam 8 tiyatro topluluğu, 2 farklı sahnede 20 temsil sunacak.





