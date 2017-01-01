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Sakarya'da FETÖ/PDY davaları

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:47

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan 4 ayrı davanın görülmesine başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara, tutuklu sanıklar Mehmet Kuneroğlu, Uğur Cengiz, Volkan Şenel ile tutuksuz yargılanan Ersin Yıldız, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin özetinin okunmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanık Kuneroğlu, savunmasında, "ByLock" kullanmadığını, yapılan tespiti kabul etmediğini kaydetti.

Emniyet, savcılık ve sorgu hakimliğindeki ifadelerini kabul etmeyen sanık Kuneroğlu, "İddianamedeki husus Bank Asya'ya para yatırmış olmam değil, talimat üzerine yatırmış olmamdır. İddianamede bu talimatın bana ulaştığı tarih ve ulaşma yoluyla ilgili herhangi bir husus yoktur. İddiayı ve suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Ersin Yıldız da daha önceki ifadelerini kabul ettiğini söyledi.

Bank Asya üzerinden borçlarını ödediğini belirten Yıldız, "Arabamı satmıştım, paramı bu bankaya yatırdım. Yatırdığım tarihte banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmişti. Parayı yeni araba almak için bankadan daha sonra çektim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer iki sanık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanık Uğur Cengiz'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


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