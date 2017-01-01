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Şırnak'taki terör operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:58
Şırnak'taki terör operasyonu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğince yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca 26 gündür zorlu arazi ve hava şartlarında aralıksız operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaraların tek tek kontrol edildiği bildirilen açıklamada, aramalarda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaralar ve araziye gizlenmiş 188 kaleşnikof silah, 3 uçaksavar silahı, 3 biksi silah, zagros keskin nişancı silahı, 3 muhtelif silah, 67 bin biksi mühimmatı, 7 bin 362 muhtelif mühimmat, 5 bin 100 elektrikli fünye, 820 litre mazot, 13 tüp ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda bugüne kadar 648 silah, 338 bin 418 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 50 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği aktarıldı.


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