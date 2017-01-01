SAMDOB "Dansın ritmi" balesini sahneledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dansın Ritmi" adlı altında ''Paso A Paso", "Rondo Ala Turka" ve "Danzon" eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB sanatçıları Koreografi ve Libretto Zeynep Bengier ve Özlem Özdemir'in tarafından Von Magnet grubunun müziğiyle hayat bulan Paso A Paso, Türk sanatçılar tarafından dünya prömiyeri ile dans literatüründe yerini aldı. Dekor tasarımı Filiz Dinç, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan'ın imzasını taşıyan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

"Rondo Ala Turka" eseri 1993 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yeni kurulan Modern Dans Topluluğu için tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1994 yılında verilen "En İyi Koreografi" ödülünü alan eserde Koreografi ve Libretto Beyhan Murphy. W.A. Mozart'ın müziğiyle sahnelenen eserin dekor, kostüm ve ışığı Beyhan Murphy tarafından hazırlandı.

Arturo Marquez'in müziği ve G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un koreografisi ile hayat bulan Danzon, kadın ve erkek ilişkisinin en kuvvetli simgesi, aşkın, gücün, tutkunun, sevginin rengi kırmızı ile soyluluk, ağırbaşlılık ve asaletin sembolü siyahın dansı olarak ifade ediliyor. Danzon’un dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Gülay Korkut, ışık tasarımını Fuat Gök, video prodüksiyonunu Murat Turgut üstlendi.

Dansın ritmi balesi 3 perde olarak sahnelendi.