Gümüşhane'de FETÖ/PDY davalarında karar

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklu bulunan 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, KHK ile meslekten atılan eski Başkomiser H.E. ile avukatı katıldı.

Tutuklu sanık H.E, savunmasında, "ByLock" tespit edilen hatların kendisine ait olduğunu bildirerek, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatini istediğini söyledi.

Sanık avukatı Tülay Sinan ise iddianamede müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı ortaya koyacak bir delil bulunmadığını savunarak, "Sadece Bylock kullandığı için bir insanın terör örgütü üyeliğiyle cezalandırılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Silahlı terör örgütü suçu unsurlarının gerçekleşmemiş olduğunu iddia eden avukat Sinan, müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık, tutukluluk süresi göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı mahkemede görülen diğer duruşmalarda ise, silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yargılanan eski polis memurları N.K. 6 yıl 3 ay, A.E. 6 yıl 10 ay 15 gün, E.U. 6 yıl 3 ay, B.B. 6 yıl 10 ay 15 gün, FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen N.Ç. 7 yıl 6 ay, güvenlik görevlisi S.Ö. 6 yıl 10 ay 15 gün, eski akademisyenler M.K. ve Ö.O. 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu sanıklar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.