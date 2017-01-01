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DÜZCE (AA) - Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği (DASK) ile Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Doğada Görüntü Avcılığı yarışması Düzce'de başladı.

Akçakoca Belediye önünde düzenlenen yarışmanın tanıtım toplantısına, Yunanistan, Filistin, Güney Kıbrıs, Ürdün, KKTC, Cezayir,İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri’den gelen fotoğrafçılar katıldı.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, burada yaptığı açıklamada, ilçenin fotoğrafçılar için doğal stüdyo olduğunu söyledi.

Öztürk, yarışmanın Akçakoca'da yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "İlçemiz, denizi, tarihi, doğası, tabiat varlıkları, kültürü, mavi ve yeşilin buluşma noktası ile Türkiye'nin önemli sahil kentlerinden bir tanesidir. Bu yarışmayı ilçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için seve seve kabul ettik. Yarışma öncesi ve sonrasında çok güzel işlerin ortaya konacağına da eminiz. Tüm katılımcılara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise derneğin Akçakoca seçiminin çok doğru ve yerinde bir seçim olduğunu belirtti.

Akçakoca'nın doğal güzelliklerin bulunduğu bir adres olduğunu ifade eden Yemenici, şunları kaydetti:

"Akçakoca deklanşöre basmak için çok doğru bir yer. Deniziyle, kumuyla, güneşi ve doğasıyla, çok nadide karelerin yakalanabileceği ender noktalardan bir tanesidir. Tarihi çok uzun yıllara dayanan geçmişi ile bulunduğu konum itibari ile İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunuyor. Türkiye'nin ilk turizm destinasyonu da ilçemizde yapılmıştır. Türkiye'de Turizm Bakanlığı yokken Akçakoca'da, büyüklerimiz Turizm Tanıtma Derneği'ni kurmuşlar. Katılımcılara bu güzel şehirde fotoğraf çekebilecekleri önemli noktalar bulunmakta."

Yemenici, fotoğrafın insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Fotoğraf bir anı karelemek, bir anı sabitleyip yıllar sonra göz önüne çıkarmak için çok önemlidir. Yurt dışından ve Türkiye'den ilçemize gelen tüm fotoğrafseverlere başarılar diliyorum. " ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgin tarafından "Flora" isimli fotoğraf sunumu gerçekleştirdi.

Yarışma kapsamında her katılımcıya aynı zaman diliminde, aynı ortamda, iklim ve ışık koşullarında fotoğraf çekerek eşit koşullarda yarışma olanağı tanınacak. Üç gün sürecek olan yarışmada, katılımcılar ilçe genelindeki şelale, kanyon ve camileri fotoğraflayacak.

Öte yandan, Düzce ve ilçelerinden yarışmaya katılacak çocukların çektiği fotoğraflara "Çocuk Dogay" kapsamında ödüller verilecek.

